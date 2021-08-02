***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140BRÜT KAR (ZARAR)70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140Genel Yönetim Giderleri13 -33.463.807 -29.012.342 -16.436.860 -13.711.296Pazarlama Giderleri-1.888.282 -881.761 -1.034.962 -345.459Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.804 14.041 6.402 -42.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.572.523 27.865.299 17.970.259 17.302.394Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 27.566.642 30.719.272 7.495.508 5.104.560Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -551.646 4.941.051 16.736.677 18.904.830 27.495.460 132.526.372 132.526.372Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112Transferler9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.585 -2.585.375 36.859.887 34.224.927 34.224.927Dönem Karı (Zararı)36.859.887 36.859.887 36.859.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.585 -2.585.375 -2.634.960 -2.634.960Kar Payları9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -520.706 4.852.655 18.911.677 50.985.526 36.859.887 176.089.039 176.089.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.585 48.061 83.576 42.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.982 60.077 104.470 53.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.397 -12.016 -20.894 -10.665Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 12.397 -12.016 -20.894 -10.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.585.375 1.447.941 -741.080 2.837.672Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.721.447 1.524.148 -780.084 2.987.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136.072 -76.207 39.004 -149.351Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 136.072 -76.207 39.004 -149.351DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.634.960 1.496.002 -657.504 2.880.330TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954170BIST