***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2021 16:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
Genel Yönetim Giderleri
13 -33.463.807 -29.012.342 -16.436.860 -13.711.296
Pazarlama Giderleri
-1.888.282 -881.761 -1.034.962 -345.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.804 14.041 6.402 -42.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.572.523 27.865.299 17.970.259 17.302.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 27.566.642 30.719.272 7.495.508 5.104.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -551.646 4.941.051 16.736.677 18.904.830 27.495.460 132.526.372 132.526.372
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112
Transferler
9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 36.859.887 34.224.927 34.224.927
Dönem Karı (Zararı)
36.859.887 36.859.887 36.859.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 -2.634.960 -2.634.960
Kar Payları
9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -520.706 4.852.655 18.911.677 50.985.526 36.859.887 176.089.039 176.089.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.585 48.061 83.576 42.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.982 60.077 104.470 53.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.397 -12.016 -20.894 -10.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 12.397 -12.016 -20.894 -10.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.585.375 1.447.941 -741.080 2.837.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.721.447 1.524.148 -780.084 2.987.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.072 -76.207 39.004 -149.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 136.072 -76.207 39.004 -149.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.634.960 1.496.002 -657.504 2.880.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954170
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