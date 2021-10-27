***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568
BRÜT KAR (ZARAR)
109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568
Genel Yönetim Giderleri
13 -50.734.814 -42.881.052 -17.271.007 -13.868.710
Pazarlama Giderleri
-2.286.992 -1.252.542 -398.710 -370.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.656 14.041 6.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.053.505 48.130.376 20.480.982 20.265.077
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 35.421.533 33.391.442 7.854.891 2.672.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -14.758.391 -24.589.865 -675.054 -1.365.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.716.647 56.931.953 27.660.819 21.571.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.716.647 56.931.953 27.660.819 21.571.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.093.993 -12.603.135 -6.898.052 -4.737.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -18.270.740 -10.978.283 -6.977.530 -4.113.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -823.253 -1.624.852 79.478 -624.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.234.332 30.677.222
Dönem Karı (Zararı)
57.622.654 44.328.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.993.788 3.657.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.693.991 1.593.435
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.045.673 4.692.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.111.627 4.423.990
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-65.954 268.212
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-187.200 -411.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.139.071 -13.510.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.922 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.496.047 -1.001.527
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.496.047 -1.001.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 19.093.993 12.603.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-629 -308.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-629 -308.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
375.506 -1.681.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-256.372 -222.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
631.878 -1.459.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.991.948 46.304.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.337.234 -4.076.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -17.420.382 -11.550.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.078.424 2.129.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.600 405.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.748.579 -2.133.085
Alınan Temettüler
11 187.
-25.000.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
9 -25.000.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.446.907
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.922 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.172.830 11.446.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.226.532 15.098.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 100.399.362 26.545.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 101.090.390 89.774.003
Finansal Yatırımlar
5 65.454.331 50.579.465
Ticari Alacaklar
6 17.175.411 18.551.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.881.287 18.301.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 294.124 250.277
Türev Araçlar
7 768.268
Peşin Ödenmiş Giderler
941.972 685.600
Diğer Dönen Varlıklar
790.875 833.875
ARA TOPLAM
185.452.979 161.192.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.452.979 161.192.844
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 12.931.734 10.678.693
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 11.142.857 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
3.089.168 2.438.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.029.780 4.162.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.740.334 2.352.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 490.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.933.873 26.122.118
TOPLAM VARLIKLAR
218.386.852 187.314.962
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.551.907 1.810.307
Türev Araçlar
7 620.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 6.743.877 5.893.519
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.749.658 4.820.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.547.400 4.552.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
202.258 268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.116.938 1.747.837
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 635.960 1.157.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
480.978 590.579
ARA TOPLAM
14.782.944 14.272.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.782.944 14.272.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.906.306 4.942.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.717.214 4.601.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.717.214 4.601.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.092 340.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
189.092 340.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
995.407 1.236.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
995.407 1.236.572
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 230.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.132.123 6.178.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.915.067 20.450.850
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.471.785 166.864.112
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -454.743 -471.121
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.743 -471.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.743 -471.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 5.406.671 7.438.030
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.406.671 7.438.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 18.911.677 16.736.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 50.985.526 18.904.830
Net Dönem Karı veya Zararı
57.622.654 59.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.471.785 166.864.112
TOPLAM KAYNAKLAR
218.386.852 187.314.962
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.227 1.152.346 44.328.818 45.554.391 45.554.391
Dönem Karı (Zararı)
44.328.818 44.328.818 44.328.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.227 1.152.346 1.225.573 1.225.573
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -526.480 4.645.456 16.736.677 18.904.830 44.328.818 149.089.301 149.089.301
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112
Transferler
9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.378 -2.031.359 57.622.654 55.607.673 55.607.673
Dönem Karı (Zararı)
57.622.654 57.622.654 57.622.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.378 -2.031.359 -2.014.981 -2.014.981
Kar Payları
9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -454.743 5.406.671 18.911.677 50.985.526 57.622.654 197.471.785 197.471.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.378 73.227 65.963 25.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.472 91.534
BIST