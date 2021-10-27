***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568BRÜT KAR (ZARAR)109.055.655 92.249.929 38.143.847 34.504.568Genel Yönetim Giderleri13 -50.734.814 -42.881.052 -17.271.007 -13.868.710Pazarlama Giderleri-2.286.992 -1.252.542 -398.710 -370.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.656 14.041 6.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.053.505 48.130.376 20.480.982 20.265.077Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 35.421.533 33.391.442 7.854.891 2.672.170Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -14.758.391 -24.589.865 -675.054 -1.365.962FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.716.647 56.931.953 27.660.819 21.571.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.716.647 56.931.953 27.660.819 21.571.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.093.993 -12.603.135 -6.898.052 -4.737.927Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -18.270.740 -10.978.283 -6.977.530 -4.113.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -823.253 -1.624.852 79.478 -624.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358DÖNEM KARI (ZARARI)57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.234.332 30.677.222Dönem Karı (Zararı)57.622.654 44.328.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.993.788 3.657.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.693.991 1.593.435Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.045.673 4.692.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.111.627 4.423.990Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-65.954 268.212Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-187.200 -411.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.139.071 -13.510.356Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.922 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.496.047 -1.001.527Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.496.047 -1.001.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 19.093.993 12.603.135Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-629 -308.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-629 -308.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler375.506 -1.681.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-256.372 -222.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler631.878 -1.459.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.991.948 46.304.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.337.234 -4.076.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -17.420.382 -11.550.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.078.424 2.129.685Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.600 405.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.748.579 -2.133.085Alınan Temettüler11 187.-25.000.000 -21.360.000Ödenen Temettüler9 -25.000.000 -21.360.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.446.907Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.922 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.172.830 11.446.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.226.532 15.098.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 100.399.362 26.545.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 101.090.390 89.774.003Finansal Yatırımlar5 65.454.331 50.579.465Ticari Alacaklar6 17.175.411 18.551.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 16.881.287 18.301.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 294.124 250.277Türev Araçlar7 768.268Peşin Ödenmiş Giderler941.972 685.600Diğer Dönen Varlıklar790.875 833.875ARA TOPLAM185.452.979 161.192.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.452.979 161.192.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 12.931.734 10.678.693İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 11.142.857 6.000.000Maddi Duran Varlıklar3.089.168 2.438.265Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.029.780 4.162.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.740.334 2.352.367Ertelenmiş Vergi Varlığı14 490.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.933.873 26.122.118TOPLAM VARLIKLAR218.386.852 187.314.962KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.551.907 1.810.307Türev Araçlar7 620.564Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 6.743.877 5.893.519Kısa Vadeli Karşılıklar4.749.658 4.820.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.547.400 4.552.314Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar202.258 268.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.116.938 1.747.837İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 635.960 1.157.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler480.978 590.579ARA TOPLAM14.782.944 14.272.189TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.782.944 14.272.189UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.906.306 4.942.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 4.717.214 4.601.519Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.717.214 4.601.519İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar189.092 340.570Kiralama İşlemlerinden Borçlar189.092 340.570Uzun Vadeli Karşılıklar995.407 1.236.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar995.407 1.236.572Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 230.410TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.132.123 6.178.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.915.067 20.450.850ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.471.785 166.864.112Ödenmiş Sermaye9 65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -454.743 -471.121Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-454.743 -471.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-454.743 -471.121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 5.406.671 7.438.030Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.406.671 7.438.030Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 18.911.677 16.736.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 50.985.526 18.904.830Net Dönem Karı veya Zararı57.622.654 59.255.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR197.471.785 166.864.112TOPLAM KAYNAKLAR218.386.852 187.314.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910Transferler9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.227 1.152.346 44.328.818 45.554.391 45.554.391Dönem Karı (Zararı)44.328.818 44.328.818 44.328.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)73.227 1.152.346 1.225.573 1.225.573Kar Payları9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -526.480 4.645.456 16.736.677 18.904.830 44.328.818 149.089.301 149.089.301Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112Transferler9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.378 -2.031.359 57.622.654 55.607.673 55.607.673Dönem Karı (Zararı)57.622.654 57.622.654 57.622.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.378 -2.031.359 -2.014.981 -2.014.981Kar Payları9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -454.743 5.406.671 18.911.677 50.985.526 57.622.654 197.471.785 197.471.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.622.654 44.328.818 20.762.767 16.833.358DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.378 73.227 65.963 25.166Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.472 91.534BIST