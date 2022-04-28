***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 63.587.082 35.476.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.587.082 35.476.129BRÜT KAR (ZARAR)63.587.082 35.476.129Genel Yönetim Giderleri13 -26.566.847 -16.757.705Pazarlama Giderleri-689.892 -853.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.657 6.402ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.338.000 17.871.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 50.838.901 20.071.134Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -31.713.468 -13.493.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.463.433 24.448.792Finansman Giderleri12 -250.642 -269.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.212.791 24.179.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.950.319