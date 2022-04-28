***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 63.587.082 35.476.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.587.082 35.476.129
BRÜT KAR (ZARAR)
63.587.082 35.476.129
Genel Yönetim Giderleri
13 -26.566.847 -16.757.705
Pazarlama Giderleri
-689.892 -853.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.657 6.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.338.000 17.871.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 50.838.901 20.071.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -31.713.468 -13.493.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.463.433 24.448.792
Finansman Giderleri
12 -250.642 -269.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.212.791 24.179.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.950.319
15:052.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -16,20
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:0514,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0530
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
15:0515,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0761
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:05914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,70
|Açılış
|: 914,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:03
|EGSER
|23,76
|51.728.788
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.030.782
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.350
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.377.781
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.492.908
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.836.632
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|27.530.353
|% -8,77
|
|FORMT
|1,41
|14.683.939
|% -7,24
|
|THYAO
|40,62
|2.615.131.102
|% 0,30
|
|AKBNK
|8,86
|764.196.709
|% -1,23
|
|SISE
|17,82
|754.323.652
|% 0,62
|
|EREGL
|33,40
|747.651.108
|% 0,72
|
|TUPRS
|234,00
|744.439.720
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,63
|654.341.301
|% -0,75
|
|ODAS
|2,45
|403.217.694
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,17
|167.362.427
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|524.172.482
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|764.196.709
|% -1,23
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8380
|14,8427
|% 0,36
|
|Euro
|15,6286
|15,6352
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5687
|18,6618
|% 1,12
|
|Frank
|15,2154
|15,3071
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% 0,37
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,45
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,90
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,39
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 14 kaybederek (% -0.79 ) 2, 164
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15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, YUNSA, CEMTS, KNFRT, UFUK, CRDFA, MERKO
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15:18
MERKO, OTTO, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:18
FORMT, TURSG, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:18
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 149 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 95 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem