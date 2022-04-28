Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 63.587.082 35.476.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.587.082 35.476.129
BRÜT KAR (ZARAR)
63.587.082 35.476.129
Genel Yönetim Giderleri
13 -26.566.847 -16.757.705
Pazarlama Giderleri
-689.892 -853.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.657 6.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.338.000 17.871.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 50.838.901 20.071.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -31.713.468 -13.493.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.463.433 24.448.792
Finansman Giderleri
12 -250.642 -269.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.212.791 24.179.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.950.319
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:052.412
Değişim :  -0,67% |  -16,20
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.408
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 51.728.788 % 10,00  
CEMTS 25,96 36.030.782 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.181.172 % 9,96  
UFUK 31,38 3.396.350 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.377.781 % 9,83  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Dolar 14,8380 14,8427 % 0,36  
Euro 15,6286 15,6352 % 0,49  
Sterlin 18,5687 18,6618 % 1,12  
Frank 15,2154 15,3071 % 0,44  
Riyal 3,9439 3,9636 % 0,37  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 20,45  
Altın Gr. 914 914 13,90  
Cumhuriyet 6.082 6.174 102,00  
Tam 6.054 6.204 102,23  
Yarım 2.926 3.001 49,46  
Çeyrek 1.468 1.501 24,73  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,15  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,39  
Seans Raporu 15:03
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru