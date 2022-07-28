***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679BRÜT KAR (ZARAR)141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679Genel Yönetim Giderleri13 -55.237.052 -32.924.428 -28.670.205 -16.166.723Pazarlama Giderleri-1.684.043 -1.888.282 -994.151 -1.034.962Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.340 12.804 7.683 6.402ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.415.696 36.111.902 48.077.696 18.240.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 35.979.588 16.039.128 15.159.671 7.479.560Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 -1.701.242 -2.555.823 -6.758 -573.541FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.694.042 49.595.207 63.230.609 25.146.415Finansman Giderleri12 -473.013 -539.379 -222.371 -270.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.221.029 49.055.828 63.008.238 24.876.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.271.689 -12.195.941 -16.321.370 -7.252.631Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -25.238.279 -11.293.210 -14.681.715 -7.401.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -4.033.410 -902.731 -1.639.655 148.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647DÖNEM KARI (ZARARI)88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.289.622 21.514.639Dönem Karı (Zararı)88.949.340 36.859.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.362.578 -2.251.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.328.747 1.096.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.691.942 3.701.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.691.942 3.767.408Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-66.324Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-300.000 -187.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.936.927 -9.411.291Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-116.926 -28.317Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler54.424.053 -9.618.410Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler54.424.053 -9.618.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 29.271.689 12.195.941Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.590.680 1.757.570Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.357.688 -444.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.232.992 2.202.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları161.721.238 36.366.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.888.514 -4.832.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -25.543.102 -10.018.860YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.293.676 1.226.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.128.800 -694.548Alınan Temettüler11 300.000 187.200Alınan Faiz12.014.439 9.371.831Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-103.479.315 -7.637.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.000.000 -25.000.000Ödenen Temettüler9 -40.000.000 -25.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.004.054 -2.258.457Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi116.926 28.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.887.128 -2.230.140DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ120.497.365 89.226.532DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 117.610.237 86.996.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 117.758.680 121.359.237Finansal Yatırımlar5 176.092.399 72.613.084Ticari Alacaklar6 37.589.934 37.462.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 36.840.669 36.425.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 749.265 1.036.707Diğer Alacaklar7 5.245.306Peşin Ödenmiş Giderler3.243.463 885.776Diğer Dönen Varlıklar1.866.268 985.875ARA TOPLAM341.796.050 233.306.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.796.050 233.306.387DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 19.378.729İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 11.142.857 11.142.857Maddi Duran Varlıklar3.030.903 3.236.271Kullanım Hakkı Varlıkları8 3.250.189 3.585.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.754.001 1.748.580Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.625.839TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.177.950 40.717.335TOPLAM VARLIKLAR360.974.000 274.023.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.641.715 770.977İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.641.715 746.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.641.715 746.980İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 23.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.997Diğer Borçlar2.808.216 3.010.155Türev Araçlar4 1.726.864Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 14.480.186 14.785.009Kısa Vadeli Karşılıklar6.064.828 6.280.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.979.828 6.195.523Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar85.000 85.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.519.558 2.231.202İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 1.492.303 891.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.027.255 1.339.936ARA TOPLAM28.514.503 28.804.730TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.514.503 28.804.730UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.413.969 3.685.771İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.413.969 3.576.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.413.969 3.576.387İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 109.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar109.384Uzun Vadeli Karşılıklar1.312.590 1.015.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.312.590 1.015.778Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.777.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.503.955 4.701.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.018.458 33.506.279ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9 323.955.542 240.517.443Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-589.766 -381.500Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-589.766 -381.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-589.766 -381.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.682.569 8.985.544Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)43.682.569 8.985.544Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.586.677 18.911.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.326.722 50.985.526Net Dönem Karı veya Zararı88.949.340 97.016.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR323.955.542 240.517.443TOPLAM KAYNAKLAR360.974.000 274.023.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112Transferler9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.585 -2.585.375 36.859.887 34.224.927 34.224.927Dönem Karı (Zararı)36.859.887 36.859.887 36.859.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.585 -2.585.375 -2.634.960 -2.634.960Kar Payları9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -520.706 4.852.655 18.911.677 50.985.526 36.859.887 176.089.039 176.089.039Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 65.000.000 -381.500 8.985.544 18.911.677 50.985.526 97.016.196 240.517.443 240.517.443Transferler9 3.675.000 93.341.196 -97.016.196Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-208.266 34.697.025 88.949.340 123.438.099 123.438.099Dönem Karı (Zararı)88.949.340 88.949.340 88.949.340Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-208.266 34.697.025 34.488.759 34.488.759Kar Payları9 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Dönem Sonu Bakiyeler65.000.000 -589.766 43.682.569 22.586.677 104.326.722 88.949.340 323.955.542 323.955.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-208.266 -49.585 92.804 83.576Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-277.689 -61.982 98.648 104.470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.423 12.397 -5.844 -20.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 69.423 12.397 -5.844 -20.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar34.697.025 -2.585.375 7.416.501 -741.080Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.136.273 -2.721.447 8.419.932 -780.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.439.248 136.072 -1.003.431 39.004Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -2.439.248 136.072 -1.003.431 39.004DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.488.759 -2.634.960 7.509.305 -657.504TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.438.099 34.224.927 54.196.173 16.966.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları123.438.099 34.224.927 54.196.173 16.966.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048685BIST