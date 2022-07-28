***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 17:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679
BRÜT KAR (ZARAR)
141.321.451 70.911.808 77.734.369 35.435.679
Genel Yönetim Giderleri
13 -55.237.052 -32.924.428 -28.670.205 -16.166.723
Pazarlama Giderleri
-1.684.043 -1.888.282 -994.151 -1.034.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.340 12.804 7.683 6.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.415.696 36.111.902 48.077.696 18.240.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 35.979.588 16.039.128 15.159.671 7.479.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -1.701.242 -2.555.823 -6.758 -573.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.694.042 49.595.207 63.230.609 25.146.415
Finansman Giderleri
12 -473.013 -539.379 -222.371 -270.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.221.029 49.055.828 63.008.238 24.876.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.271.689 -12.195.941 -16.321.370 -7.252.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -25.238.279 -11.293.210 -14.681.715 -7.401.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.033.410 -902.731 -1.639.655 148.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.289.622 21.514.639
Dönem Karı (Zararı)
88.949.340 36.859.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.362.578 -2.251.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.328.747 1.096.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.691.942 3.701.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.691.942 3.767.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.324
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-300.000 -187.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.936.927 -9.411.291
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-116.926 -28.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.424.053 -9.618.410
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
54.424.053 -9.618.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 29.271.689 12.195.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.590.680 1.757.570
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.357.688 -444.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.232.992 2.202.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
161.721.238 36.366.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.888.514 -4.832.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -25.543.102 -10.018.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.293.676 1.226.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.128.800 -694.548
Alınan Temettüler
11 300.000 187.200
Alınan Faiz
12.014.439 9.371.831
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-103.479.315 -7.637.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.000.000 -25.000.000
Ödenen Temettüler
9 -40.000.000 -25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.004.054 -2.258.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
116.926 28.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.887.128 -2.230.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.497.365 89.226.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 117.610.237 86.996.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 117.758.680 121.359.237
Finansal Yatırımlar
5 176.092.399 72.613.084
Ticari Alacaklar
6 37.589.934 37.462.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.840.669 36.425.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 749.265 1.036.707
Diğer Alacaklar
7 5.245.306
Peşin Ödenmiş Giderler
3.243.463 885.776
Diğer Dönen Varlıklar
1.866.268 985.875
ARA TOPLAM
341.796.050 233.306.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.796.050 233.306.387
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 19.378.729
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 11.142.857 11.142.857
Maddi Duran Varlıklar
3.030.903 3.236.271
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 3.250.189 3.585.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.754.001 1.748.580
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.625.839
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.177.950 40.717.335
TOPLAM VARLIKLAR
360.974.000 274.023.722
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.641.715 770.977
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.641.715 746.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.641.715 746.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 23.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.997
Diğer Borçlar
2.808.216 3.010.155
Türev Araçlar
4 1.726.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 14.480.186 14.785.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.064.828 6.280.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.979.828 6.195.523
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
85.000 85.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.519.558 2.231.202
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 1.492.303 891.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.027.255 1.339.936
ARA TOPLAM
28.514.503 28.804.730
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.514.503 28.804.730
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.413.969 3.685.771
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.413.969 3.576.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.413.969 3.576.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 109.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
109.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.312.590 1.015.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.312.590 1.015.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.777.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.503.955 4.701.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.018.458 33.506.279
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9 323.955.542 240.517.443
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-589.766 -381.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.766 -381.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.766 -381.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.682.569 8.985.544
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
43.682.569 8.985.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.586.677 18.911.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.326.722 50.985.526
Net Dönem Karı veya Zararı
88.949.340 97.016.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
323.955.542 240.517.443
TOPLAM KAYNAKLAR
360.974.000 274.023.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112
Transferler
9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 36.859.887 34.224.927 34.224.927
Dönem Karı (Zararı)
36.859.887 36.859.887 36.859.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 -2.634.960 -2.634.960
Kar Payları
9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -520.706 4.852.655 18.911.677 50.985.526 36.859.887 176.089.039 176.089.039
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -381.500 8.985.544 18.911.677 50.985.526 97.016.196 240.517.443 240.517.443
Transferler
9 3.675.000 93.341.196 -97.016.196
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.266 34.697.025 88.949.340 123.438.099 123.438.099
Dönem Karı (Zararı)
88.949.340 88.949.340 88.949.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.266 34.697.025 34.488.759 34.488.759
Kar Payları
9 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -589.766 43.682.569 22.586.677 104.326.722 88.949.340 323.955.542 323.955.542
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.949.340 36.859.887 46.686.868 17.623.647
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-208.266 -49.585 92.804 83.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-277.689 -61.982 98.648 104.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.423 12.397 -5.844 -20.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 69.423 12.397 -5.844 -20.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.697.025 -2.585.375 7.416.501 -741.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.136.273 -2.721.447 8.419.932 -780.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.439.248 136.072 -1.003.431 39.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.439.248 136.072 -1.003.431 39.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.488.759 -2.634.960 7.509.305 -657.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.438.099 34.224.927 54.196.173 16.966.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
123.438.099 34.224.927 54.196.173 16.966.143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048685
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