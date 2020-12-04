***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
04.12.2020 09:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Tasfiyesi Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891324
BIST
11:071.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.330
11:077,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:079,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0436
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:07462,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:05
|RYGYO
|6,71
|27.640.765
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|30.575.003
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|27.553.412
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|4.530.060
|% -7,28
|
|NUHCM
|46,72
|32.567.128
|% -5,00
|
|TSKB
|1,99
|758.612.084
|% -3,40
|
|GARAN
|9,15
|381.130.020
|% -0,54
|
|SISE
|6,99
|271.129.944
|% 0,00
|
|SELEC
|18,00
|268.290.492
|% 7,98
|
|TCELL
|15,84
|235.692.671
|% 0,70
|
|TSKB
|1,99
|758.612.084
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|129.923.539
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|163.437.398
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|82.724.620
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,65
|157.653.742
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7945
|7,7992
|% 0,35
|
|Euro
|9,4826
|9,4905
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,4621
|10,5146
|% 0,36
|
|Frank
|8,7287
|8,7813
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% 0,45
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,37
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|