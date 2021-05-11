***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )TürkçeFinansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Tasfiyesi Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936280BIST