***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00112888Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti752,17 % 0,00172398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.818,95 % 0,01562908Fon Yönetim Ücreti365.269,89 % 0,83720089Hisse Senedi Komisyonu50.597,06 % 0,11596878Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu60,41 % 0,00013846Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.379,51 % 0,00774586Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00061449Türev Araçlar Komisyonu2.825,98 % 0,00647716Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.339,04 % 0,01911313TOPLAM GİDERLER438.803,64 % 1,00574071DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.629.897,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834198BIST