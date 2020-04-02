***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 13:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,53 % 0,00112888
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
752,17 % 0,00172398
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.818,95 % 0,01562908
Fon Yönetim Ücreti
365.269,89 % 0,83720089
Hisse Senedi Komisyonu
50.597,06 % 0,11596878
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60,41 % 0,00013846
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.379,51 % 0,00774586
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00061449
Türev Araçlar Komisyonu
2.825,98 % 0,00647716
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.339,04 % 0,01911313
TOPLAM GİDERLER
438.803,64 % 1,00574071
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.629.897,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834198
BIST
16:3188.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -547,25
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:316,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:317,2762
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0818
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2597
16:31343,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,67
|Açılış
|: 343,83
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
345,88
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.361.832
|% 9,94
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|54.800.111
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.451.334
|% 9,91
|
|PINSU
|2,80
|14.793.198
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.701.628
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|793.083
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.917.269
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.709.207
|% -9,86
|
|PETKM
|3,51
|2.098.790.295
|% 5,41
|
|GARAN
|7,64
|475.554.971
|% -2,55
|
|SASA
|7,45
|433.142.101
|% -5,70
|
|GSRAY
|2,23
|383.479.080
|% -8,61
|
|ECILC
|4,41
|343.475.624
|% -1,56
|
|PETKM
|3,51
|2.098.790.295
|% 5,41
|
|GSRAY
|2,23
|383.479.080
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|126.471.078
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,83
|186.602.353
|% -2,14
|
|ADESE
|1,08
|108.677.199
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2221
|8,2633
|% -0,53
|
|Frank
|6,8338
|6,8750
|% -1,17
|
|Riyal
|1,7657
|1,7745
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|10,31
|
|Altın Gr.
|344
|345
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|1,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:44GSDHO
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 388, 884 adet işlem
-
16:43TMPOL
Yüzde -8.76 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 175 adet işlem
-
16:41GYHOL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 147 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -563, 02 kaybederek (% -0.67 ) 83, 770
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BMELK, IZTAR, TACTR, OZRDN, DARDL