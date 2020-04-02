***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00001388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.629,19 % 0,00002295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri999.524,45 % 0,01408128Fon Yönetim Ücreti25.191.724,89 % 0,35490039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.027,16 % 0,00001447Gecelik Ters Repo Komisyonu1.980.248,06 % 0,02789769Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000378Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler713.322,08 % 0,01004926TOPLAM GİDERLER28.888.728,85 % 0,40698369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.098.252.257,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834199BIST