***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00751788Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti813,92 % 0,00621264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.589,85 % 0,10373111Fon Yönetim Ücreti96.567,85 % 0,73710085Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu369,58 % 0,002821Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17,54 % 0,00013388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.822,65 % 0,05971016Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0020464Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.975,83 % 0,07614535TOPLAM GİDERLER130.410,24 % 0,99541927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.101.036,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834200BIST