***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 13:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00751788
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
813,92 % 0,00621264
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.589,85 % 0,10373111
Fon Yönetim Ücreti
96.567,85 % 0,73710085
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
369,58 % 0,002821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17,54 % 0,00013388
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.822,65 % 0,05971016
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0020464
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.975,83 % 0,07614535
TOPLAM GİDERLER
130.410,24 % 0,99541927
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.101.036,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834200
BIST
16:1088.154
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -931,22
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:106,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0283
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:107,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0663
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:10344,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,53
|Açılış
|: 344,68
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,92
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.405.372
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.992.146
|% 9,89
|
|PINSU
|2,80
|14.456.786
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.648.036
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.865.754
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.609.160
|% -9,86
|
|PETKM
|3,44
|1.935.869.162
|% 3,30
|
|GARAN
|7,62
|430.646.412
|% -2,81
|
|SASA
|7,38
|413.004.802
|% -6,58
|
|GSRAY
|2,23
|373.992.871
|% -8,61
|
|ECILC
|4,43
|326.021.070
|% -1,12
|
|PETKM
|3,44
|1.935.869.162
|% 3,30
|
|GSRAY
|2,23
|373.992.871
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|114.692.687
|% -5,61
|
|ADESE
|1,09
|101.839.309
|% 1,87
|
|YKBNK
|1,84
|172.800.914
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2402
|8,2815
|% -0,31
|
|Frank
|6,8383
|6,8794
|% -1,11
|
|Riyal
|1,7631
|1,7719
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|11,17
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,44
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|2,27
|
Seans Raporu
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16:22PENGD
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16:21EUKYO
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16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -631, 41 kaybederek (% -0.59 ) 105, 517
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16:20XU100
Endeks 88, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 7, 389.00 milyon TL de
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16:20GSDHO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 583, 952 adet işlem