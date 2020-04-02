***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00279802
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
813,92 % 0,00231223
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.889,39 % 0,02809434
Fon Yönetim Ücreti
131.333,79 % 0,37310047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
941,71 % 0,00267526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10,8 % 0,00003068
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00076163
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.291,63 % 0,16275731
TOPLAM GİDERLER
201.534,26 % 0,57252994
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.200.650,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834209
BIST
16:1988.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -725,69
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:196,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0531
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:197,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0860
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2597
16:19345,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,09
|Açılış
|: 345,24
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
345,88
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|51.742.864
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.438.443
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|7.046.092
|% 9,89
|
|PINSU
|2,80
|14.570.808
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.678.528
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.904.221
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.698.617
|% -9,86
|
|PETKM
|3,47
|2.022.966.378
|% 4,20
|
|GARAN
|7,60
|461.119.646
|% -3,06
|
|SASA
|7,40
|424.067.238
|% -6,33
|
|GSRAY
|2,23
|378.784.795
|% -8,61
|
|ECILC
|4,40
|337.334.126
|% -1,79
|
|PETKM
|3,47
|2.022.966.378
|% 4,20
|
|GSRAY
|2,23
|378.784.795
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|123.438.082
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,84
|179.985.952
|% -1,60
|
|ADESE
|1,09
|105.314.290
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2554
|8,2968
|% -0,12
|
|Frank
|6,8576
|6,8989
|% -0,83
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|13,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|26,90
|26,90
|2,16
|
Seans Raporu
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16:34RTALB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 949 adet işlem
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16:33IHEVA
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 503 adet işlem
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16:32SNPAM
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16:31BJKAS
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 859, 127 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 88, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 7, 768.00 milyon TL de