***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00279802Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti813,92 % 0,00231223Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.889,39 % 0,02809434Fon Yönetim Ücreti131.333,79 % 0,37310047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu941,71 % 0,00267526Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10,8 % 0,00003068Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00076163Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.291,63 % 0,16275731TOPLAM GİDERLER201.534,26 % 0,57252994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.200.650,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834209BIST