***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 15:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00033685
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
879,09 % 0,00030065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.294,08 % 0,01925279
Fon Yönetim Ücreti
1.090.924,91 % 0,37310044
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
814,53 % 0,00027857
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63.396,22 % 0,02168175
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.822,8 % 0,0006234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00009169
Türev Araçlar Komisyonu
12.945,49 % 0,00442741
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
119.026,3 % 0,04070744
TOPLAM GİDERLER
1.347.356,44 % 0,46080099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
292.394.430,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834231
BIST
16:0288.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -399,60
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.639
16:026,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:027,3006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:02343,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,26
|Açılış
|: 343,42
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.823
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.992.146
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.646.834
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.856.397
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,32
|1.604.787
|% -9,71
|
|PINSU
|2,81
|13.981.640
|% -9,65
|
|PETKM
|3,52
|1.900.983.719
|% 5,71
|
|GARAN
|7,65
|411.778.581
|% -2,42
|
|SASA
|7,50
|406.011.315
|% -5,06
|
|GSRAY
|2,26
|368.713.700
|% -7,38
|
|ECILC
|4,45
|323.299.946
|% -0,67
|
|PETKM
|3,52
|1.900.983.719
|% 5,71
|
|GSRAY
|2,26
|368.713.700
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|114.171.121
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|99.608.465
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,85
|167.147.528
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2402
|8,2815
|% -0,31
|
|Frank
|6,8383
|6,8794
|% -1,11
|
|Riyal
|1,7631
|1,7719
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|11,17
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,44
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|2,27
|
Seans Raporu
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16:16SAMAT
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16:13GSRAY
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 327, 284 adet işlem