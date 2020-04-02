***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00033685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti879,09 % 0,00030065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.294,08 % 0,01925279Fon Yönetim Ücreti1.090.924,91 % 0,37310044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu814,53 % 0,00027857Gecelik Ters Repo Komisyonu63.396,22 % 0,02168175Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.822,8 % 0,0006234Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00009169Türev Araçlar Komisyonu12.945,49 % 0,00442741Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler119.026,3 % 0,04070744TOPLAM GİDERLER1.347.356,44 % 0,46080099DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ292.394.430,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834231BIST