***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00220435Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti374,64 % 0,00167672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.493,54 % 0,01563554Fon Yönetim Ücreti105.729,9 % 0,47320042Hisse Senedi Komisyonu11.439,29 % 0,05119722Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu34,19 % 0,00015302Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.478,33 % 0,01109191Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0011999Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.375,27 % 0,15832411TOPLAM GİDERLER159.685,79 % 0,71468319DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.343.577,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834232BIST