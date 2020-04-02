***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 15:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,53 % 0,00220435
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
374,64 % 0,00167672
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.493,54 % 0,01563554
Fon Yönetim Ücreti
105.729,9 % 0,47320042
Hisse Senedi Komisyonu
11.439,29 % 0,05119722
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34,19 % 0,00015302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.478,33 % 0,01109191
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0011999
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.375,27 % 0,15832411
TOPLAM GİDERLER
159.685,79 % 0,71468319
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.343.577,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834232
BIST
16:0388.652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -433,51
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.639
16:036,6853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:037,2955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0625
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:03343,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 343,41
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.992.146
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.646.275
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.845.314
|% -9,90
|
|PINSU
|2,81
|13.925.423
|% -9,65
|
|LUKSK
|6,35
|1.603.144
|% -9,29
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GARAN
|7,67
|408.883.778
|% -2,17
|
|SASA
|7,52
|405.157.545
|% -4,81
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|ECILC
|4,46
|322.635.998
|% -0,45
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|114.101.362
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|99.526.829
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,85
|166.132.149
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2304
|8,2717
|% -0,43
|
|Frank
|6,8313
|6,8724
|% -1,21
|
|Riyal
|1,7615
|1,7704
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.601
|9,54
|
|Altın Gr.
|344
|344
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
|
|B. Petrol
|26,85
|26,85
|2,11
|
Seans Raporu
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16:15XU100
Endeks 88, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 7, 301.00 milyon TL de
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16:15KFEIN
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16:14KFEIN
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 457 adet işlem
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16:13GSRAY
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 327, 284 adet işlem
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16:12MERKO
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 648, 594 adet işlem