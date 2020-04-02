***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.411,95 % 0,01292799
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
69,85 % 0,00026466
Bağımsız Denetim Ücreti
292 % 0,0011064
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
10.174,03 % 0,03854974
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
374,7 % 0,00141975
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17,88 % 0,00006775
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
887,49 % 0,00336273
TOPLAM GİDERLER
15.227,9 % 0,05769902
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.391.954,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834234
BIST
15:3289.131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 46,28
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:326,6541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0483
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,6438
15:327,3043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2747
15:32343,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,72
|Açılış
|: 343,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|44.751.041
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.989.140
|% 9,89
|
|YAPRK
|7,42
|3.241.684
|% 9,76
|
|RTALB
|4,62
|6.289.407
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|790.254
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.764.874
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,82
|13.200.661
|% -9,32
|
|PETKM
|3,53
|1.819.349.956
|% 6,01
|
|SASA
|7,68
|383.369.845
|% -2,78
|
|GSRAY
|2,23
|344.288.181
|% -8,61
|
|GARAN
|7,76
|336.760.629
|% -1,02
|
|ECILC
|4,53
|309.912.805
|% 1,12
|
|PETKM
|3,53
|1.819.349.956
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,23
|344.288.181
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,03
|110.140.270
|% -3,74
|
|ADESE
|1,10
|89.586.403
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,86
|150.650.256
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2534
|8,2948
|% -0,15
|
|Frank
|6,8468
|6,8880
|% -0,98
|
|Riyal
|1,7623
|1,7712
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|16,48
|
|Altın Gr.
|344
|344
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|27,30
|27,30
|2,56
|
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