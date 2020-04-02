***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.411,95 % 0,01292799Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri69,85 % 0,00026466Bağımsız Denetim Ücreti292 % 0,0011064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti10.174,03 % 0,03854974Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu374,7 % 0,00141975Gecelik Ters Repo Komisyonu17,88 % 0,00006775Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler887,49 % 0,00336273TOPLAM GİDERLER15.227,9 % 0,05769902DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.391.954,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834234BIST