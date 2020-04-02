***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,0006089Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti552,69 % 0,00034169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.703,76 % 0,01898179Fon Yönetim Ücreti403.317,14 % 0,24934022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.932,45 % 0,00119469Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu65,05 % 0,00004022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00016575Türev Araçlar Komisyonu3.502,65 % 0,00216542Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler152.954,09 % 0,09455985TOPLAM GİDERLER594.280,85 % 0,36739851DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.753.744,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834322BIST