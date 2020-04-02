***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00104252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti634,16 % 0,00067125Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.753,93 % 0,02196769Fon Yönetim Ücreti471.127,3 % 0,49868037Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32.053,47 % 0,03392806Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00001289Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00028378Türev Araçlar Komisyonu56.422,26 % 0,05972202Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.798,75 % 0,05906204TOPLAM GİDERLER638.055,07 % 0,67537063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.474.802,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834324BIST