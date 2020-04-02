***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00040995Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti912,58 % 0,00037984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.891,23 % 0,01618771Fon Yönetim Ücreti1.198.088,15 % 0,49868052Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.392,01 % 0,00224432Gecelik Ters Repo Komisyonu5.976,78 % 0,00248772Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00011159Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.235,35 % 0,01133618TOPLAM GİDERLER1.277.749,12 % 0,53183783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ240.251.644,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834325BIST