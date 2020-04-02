***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00074614Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.020,77 % 0,00153086Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.951,66 % 0,01738732Fon Yönetim Ücreti658.269,57 % 0,49868042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu213,12 % 0,00016145Gecelik Ters Repo Komisyonu38.068,67 % 0,0288394Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000923Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0002031Türev Araçlar Komisyonu80.365,42 % 0,06088184Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.320,47 % 0,02448478TOPLAM GİDERLER835.474,88 % 0,63292454DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ132.002.289,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834327BIST