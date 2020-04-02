***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00074614
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.020,77 % 0,00153086
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.951,66 % 0,01738732
Fon Yönetim Ücreti
658.269,57 % 0,49868042
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
213,12 % 0,00016145
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.068,67 % 0,0288394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12,18 % 0,00000923
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0002031
Türev Araçlar Komisyonu
80.365,42 % 0,06088184
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.320,47 % 0,02448478
TOPLAM GİDERLER
835.474,88 % 0,63292454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
132.002.289,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834327
BIST
17:5789.048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -37,14
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:576,6020
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
17:577,2117
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -0,1463
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
17:57343,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 343,05
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.618.964
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.082.208
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.843.148
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.548.335
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.386.003
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,44
|2.484.168.985
|% 3,30
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,66
|505.324.042
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,15
|446.895.966
|% 5,66
|
|GSRAY
|2,20
|407.469.731
|% -9,84
|
|PETKM
|3,44
|2.484.168.985
|% 3,30
|
|GSRAY
|2,20
|407.469.731
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|262.159.559
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|145.555.522
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|124.511.174
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1740
|8,2150
|% -1,11
|
|Frank
|6,7860
|6,8269
|% -1,86
|
|Riyal
|1,7552
|1,7640
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|0,08
|
Seans Raporu
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