***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 16:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,53 % 0,00047137
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.124,03 % 0,00107574
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.673,32 % 0,01499991
Fon Yönetim Ücreti
494.444,34 % 0,47320048
Hisse Senedi Komisyonu
8.366,21 % 0,00800675
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88,48 % 0,00008468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.360,42 % 0,00608714
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00025658
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.657,61 % 0,01115674
TOPLAM GİDERLER
538.475,04 % 0,5153394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.489.399,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834328
BIST
17:4789.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 42,70
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:476,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,0928
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6084
17:477,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2109
17:47342,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,94
|Açılış
|: 342,21
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.811.249
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.605.251
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.720.877
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.826.440
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.490
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.238.689
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|296.664.531
|% -9,91
|
|PETKM
|3,50
|2.436.619.369
|% 5,11
|
|SASA
|7,71
|495.364.369
|% -2,41
|
|THYAO
|8,99
|378.946.864
|% 0,00
|
|TUPRS
|81,95
|321.972.596
|% 5,40
|
|TSPOR
|3,09
|296.664.531
|% -9,91
|
|IHLGM
|1,01
|143.059.630
|% -5,61
|
|ADESE
|1,10
|122.215.617
|% 2,80
|
|ODAS
|1,38
|143.605.619
|% -1,43
|
|TSPOR
|3,09
|296.664.531
|% -9,91
|
|CEMAS
|0,78
|40.129.533
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1812
|8,2223
|% -1,02
|
|Frank
|6,7913
|6,8323
|% -1,79
|
|Riyal
|1,7547
|1,7635
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|14,49
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|10,30
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