GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.04.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,53 % 0,00047137
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.124,03 % 0,00107574
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.673,32 % 0,01499991
Fon Yönetim Ücreti
494.444,34 % 0,47320048
Hisse Senedi Komisyonu
8.366,21 % 0,00800675
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88,48 % 0,00008468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.360,42 % 0,00608714
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00025658
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.657,61 % 0,01115674
TOPLAM GİDERLER
538.475,04 % 0,5153394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.489.399,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834328


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:4789.128
Değişim :  0,05% |  42,70
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,11 2.811.249 % 10,00  
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
ADEL 12,06 10.605.251 % 9,94  
ARDYZ 13,06 50.720.877 % 9,93  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1812 8,2223 % -1,02  
Frank 6,7913 6,8323 % -1,79  
Riyal 1,7547 1,7635 % -1,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.605 1.607 14,49  
Altın Gr. 342 343 -0,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,44 0,47  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,07  
B. Petrol 35,04 35,04 10,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru