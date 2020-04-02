***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00047137Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.124,03 % 0,00107574Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.673,32 % 0,01499991Fon Yönetim Ücreti494.444,34 % 0,47320048Hisse Senedi Komisyonu8.366,21 % 0,00800675Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu88,48 % 0,00008468Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.360,42 % 0,00608714Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00025658Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.657,61 % 0,01115674TOPLAM GİDERLER538.475,04 % 0,5153394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.489.399,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834328BIST