***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.126,6 % 0,00235201
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
805,18 % 0,00168098
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.331,44 % 0,06749861
Fon Yönetim Ücreti
238.865,03 % 0,49868045
Hisse Senedi Komisyonu
1.513,82 % 0,00316041
Tahvil Bono Komisyonu
276,54 % 0,00057733
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.815,64 % 0,00379053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
86 % 0,00017954
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
64.826,83 % 0,1353395
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00055971
Türev Araçlar Komisyonu
596,11 % 0,0012445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.259,63 % 0,17173409
TOPLAM GİDERLER
424.770,92 % 0,88679768
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.899.417,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834329
BIST
17:2488.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -347,42
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:246,6247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0777
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6183
17:247,2553
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2358
17:24343,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,53
|Açılış
|: 343,90
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|13,75
|44.805.981
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.592.564
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|49.777.762
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.818.811
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|66.654
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.117.270
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.713.025
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|293.137.463
|% -9,91
|
|PETKM
|3,52
|2.365.603.657
|% 5,71
|
|GARAN
|7,59
|560.653.132
|% -3,19
|
|SASA
|7,53
|463.080.793
|% -4,68
|
|GSRAY
|2,20
|405.565.593
|% -9,84
|
|ECILC
|4,43
|358.375.207
|% -1,12
|
|PETKM
|3,52
|2.365.603.657
|% 5,71
|
|GSRAY
|2,20
|405.565.593
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|136.804.392
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|208.286.911
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|115.788.023
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2025
|8,2436
|% -0,76
|
|Frank
|6,8060
|6,8470
|% -1,57
|
|Riyal
|1,7594
|1,7682
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,32
|
|Altın Gr.
|344
|345
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|1,51
|
Seans Raporu
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17:34HURGZ
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 504 adet işlem
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17:33EDIP
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 682, 633 adet işlem
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17:32DMSAS
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 604, 227 adet işlem
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17:31SNGYO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 294 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 88, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 8, 897.00 milyon TL de