***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.126,6 % 0,00235201Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti805,18 % 0,00168098Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.331,44 % 0,06749861Fon Yönetim Ücreti238.865,03 % 0,49868045Hisse Senedi Komisyonu1.513,82 % 0,00316041Tahvil Bono Komisyonu276,54 % 0,00057733Gecelik Ters Repo Komisyonu1.815,64 % 0,00379053Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu86 % 0,00017954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu64.826,83 % 0,1353395Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00055971Türev Araçlar Komisyonu596,11 % 0,0012445Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.259,63 % 0,17173409TOPLAM GİDERLER424.770,92 % 0,88679768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.899.417,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834329BIST