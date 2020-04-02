***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00170579Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.205,49 % 0,00417499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.497,59 % 0,01557657Fon Yönetim Ücreti136.632,22 % 0,47320048Hisse Senedi Komisyonu8.747,71 % 0,03029608Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu53,95 % 0,00018685Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.121,96 % 0,01081233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00092851Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.377,04 % 0,12598517TOPLAM GİDERLER191.396,59 % 0,66286678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.874.065,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834331BIST