***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00002099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti879,09 % 0,00001874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri760.416,03 % 0,01620591Fon Yönetim Ücreti27.882.571,3 % 0,59423063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu43.126,91 % 0,00091912Gecelik Ters Repo Komisyonu290.136,27 % 0,00618336Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.704 % 0,00010025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000571Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler461.357,73 % 0,00983241TOPLAM GİDERLER29.444.444,35 % 0,62751712DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.692.213.715,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834336BIST