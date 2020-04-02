***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,01194624Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti571,34 % 0,00692987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.466,3 % 0,01778497Fon Yönetim Ücreti41.264,24 % 0,5005002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu163,21 % 0,0019796Gecelik Ters Repo Komisyonu809,6 % 0,00981976Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00325183Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.476,14 % 0,03003348TOPLAM GİDERLER48.003,85 % 0,58224594DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.244.600,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834345BIST