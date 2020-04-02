***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,000222Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti910,5 % 0,00020523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.590,95 % 0,01613669Fon Yönetim Ücreti3.027.937,46 % 0,68250072Hisse Senedi Komisyonu27.401,91 % 0,00617642Tahvil Bono Komisyonu384,81 % 0,00008674Gecelik Ters Repo Komisyonu2.815,36 % 0,00063459Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00006043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.922,54 % 0,0110272TOPLAM GİDERLER3.181.216,55 % 0,71705001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ443.653.371,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834347BIST