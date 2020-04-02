***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00116546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti684,21 % 0,00080963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.254,94 % 0,01331805Fon Yönetim Ücreti25.278,08 % 0,02991173Hisse Senedi Komisyonu9.950,07 % 0,01177399Tahvil Bono Komisyonu324,84 % 0,00038439Gecelik Ters Repo Komisyonu2.514,04 % 0,00297488Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu687,51 % 0,00081354Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.145,83 % 0,0072724Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00031724Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.064,43 % 0,03557545TOPLAM GİDERLER88.156,97 % 0,10431677DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.508.916,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834350BIST