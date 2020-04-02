***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 17:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00116546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
684,21 % 0,00080963
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.254,94 % 0,01331805
Fon Yönetim Ücreti
25.278,08 % 0,02991173
Hisse Senedi Komisyonu
9.950,07 % 0,01177399
Tahvil Bono Komisyonu
324,84 % 0,00038439
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.514,04 % 0,00297488
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
687,51 % 0,00081354
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.145,83 % 0,0072724
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00031724
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.064,43 % 0,03557545
TOPLAM GİDERLER
88.156,97 % 0,10431677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.508.916,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834350
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0890
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1205
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,94
|Açılış
|: 342,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1595
|8,2004
|% -1,28
|
|Frank
|6,7731
|6,8139
|% -2,05
|
|Riyal
|1,7515
|1,7603
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,38
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|28,89
|28,89
|4,15
|
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