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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.04.2020 17:19
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00116546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
684,21 % 0,00080963
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.254,94 % 0,01331805
Fon Yönetim Ücreti
25.278,08 % 0,02991173
Hisse Senedi Komisyonu
9.950,07 % 0,01177399
Tahvil Bono Komisyonu
324,84 % 0,00038439
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.514,04 % 0,00297488
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
687,51 % 0,00081354
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.145,83 % 0,0072724
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00031724
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.064,43 % 0,03557545
TOPLAM GİDERLER
88.156,97 % 0,10431677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.508.916,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834350


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Riyal 1,7515 1,7603 % -1,41  
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Altın Gr. 342 342 -1,29  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 0,47  
Gümüş Gr. 3,06 3,07 0,05  
B. Petrol 28,89 28,89 4,15  
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