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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.04.2020 17:21
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00930604
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
879,09 % 0,0083061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.758,82 % 0,01661826
Fon Yönetim Ücreti
85.866,96 % 0,81131615
Hisse Senedi Komisyonu
1.756,18 % 0,01659331
Tahvil Bono Komisyonu
89 % 0,00084092
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.230,53 % 0,01162669
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00253315
Türev Araçlar Komisyonu
301,29 % 0,00284675
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.184,49 % 0,02064021
TOPLAM GİDERLER
95.319,38 % 0,90062757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.583.662,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834351


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DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1541 8,1950 % -1,35  
Frank 6,7727 6,8135 % -2,06  
Riyal 1,7534 1,7622 % -1,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.610 17,65  
Altın Gr. 342 342 -0,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,41 0,44  
Gümüş Gr. 3,06 3,07 0,05  
B. Petrol 29,00 29,00 4,26  
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