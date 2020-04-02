***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00930604Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti879,09 % 0,0083061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.758,82 % 0,01661826Fon Yönetim Ücreti85.866,96 % 0,81131615Hisse Senedi Komisyonu1.756,18 % 0,01659331Tahvil Bono Komisyonu89 % 0,00084092Gecelik Ters Repo Komisyonu1.230,53 % 0,01162669Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00253315Türev Araçlar Komisyonu301,29 % 0,00284675Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.184,49 % 0,02064021TOPLAM GİDERLER95.319,38 % 0,90062757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.583.662,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834351BIST