***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00330961Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.221,32 % 0,00410398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.848,45 % 0,07341698Fon Yönetim Ücreti165.194,55 % 0,55510048Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu876,08 % 0,00294388Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.472,24 % 0,02846913Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00090089Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.862,62 % 0,04322205TOPLAM GİDERLER211.728,28 % 0,71146699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.759.396,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834354BIST