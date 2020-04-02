***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00070268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.133,64 % 0,00152222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.228,36 % 0,02013923Fon Yönetim Ücreti612.245,77 % 0,43680046Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.015,08 % 0,0007242Gecelik Ters Repo Komisyonu8.406,32 % 0,0059974Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00019127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.757,67 % 0,01338247TOPLAM GİDERLER672.039,86 % 0,47945994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.166.008,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834211BIST