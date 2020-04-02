***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 17:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
824,9 % 0,00231894
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.135,35 % 0,00319168
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.446,92 % 0,00687874
Fon Yönetim Ücreti
81.580,03 % 0,22933631
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,47 % 0,00002381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69,85 % 0,00019636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00075368
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.100,89 % 0,01152835
TOPLAM GİDERLER
90.434,51 % 0,25422786
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.572.226,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834360
BIST
17:4389.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 26,43
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:436,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0790
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6183
17:437,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1200
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2132
17:43342,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,01
|Açılış
|: 342,15
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.809.860
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.602.839
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.671.080
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.821.677
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.029
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.217.174
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|296.536.948
|% -9,91
|
|PETKM
|3,51
|2.430.236.979
|% 5,41
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,71
|493.938.520
|% -2,41
|
|GSRAY
|2,20
|406.563.692
|% -9,84
|
|THYAO
|8,99
|373.838.677
|% 0,00
|
|PETKM
|3,51
|2.430.236.979
|% 5,41
|
|GSRAY
|2,20
|406.563.692
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|142.635.177
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|231.772.839
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|122.057.523
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1957
|8,2368
|% -0,85
|
|Frank
|6,8004
|6,8413
|% -1,66
|
|Riyal
|1,7554
|1,7642
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|0,08
|
Seans Raporu
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