***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri824,9 % 0,00231894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.135,35 % 0,00319168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.446,92 % 0,00687874Fon Yönetim Ücreti81.580,03 % 0,22933631Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,47 % 0,00002381Gecelik Ters Repo Komisyonu69,85 % 0,00019636Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00075368Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.100,89 % 0,01152835TOPLAM GİDERLER90.434,51 % 0,25422786DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.572.226,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834360BIST