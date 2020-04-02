***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00058504Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti552,69 % 0,0003283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.875,63 % 0,01893408Fon Yönetim Ücreti84.259,56 % 0,05005005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu729,4 % 0,00043326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56,23 % 0,0000334Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00015925Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.933,79 % 0,01362264TOPLAM GİDERLER141.660,32 % 0,08414601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.350.602,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834361BIST