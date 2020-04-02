***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00143765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti552,69 % 0,00080674Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.042,46 % 0,01611826Fon Yönetim Ücreti407.101,41 % 0,59423064Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu215,51 % 0,00031457Gecelik Ters Repo Komisyonu3.274,85 % 0,00478018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00039134Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.237,5 % 0,01494329TOPLAM GİDERLER433.677,44 % 0,63302268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.508.989,66