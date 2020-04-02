***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,0009942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti715,62 % 0,00072236Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.928,43 % 0,0180973Fon Yönetim Ücreti49.582,99 % 0,05005003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu548,46 % 0,00055363Gecelik Ters Repo Komisyonu6.976,78 % 0,0070425Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00027063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.894,62 % 0,0140255TOPLAM GİDERLER90.899,92 % 0,09175613DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.066.863,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834364BIST