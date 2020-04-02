***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00167067Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.795,24 % 0,0128735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.817,7 % 0,0163417Fon Yönetim Ücreti36.754,09 % 0,12467034Hisse Senedi Komisyonu21.488,08 % 0,07288784Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20,91 % 0,00007093Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.745,07 % 0,0059193Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0009094Türev Araçlar Komisyonu620,6 % 0,00210508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.646,51 % 0,01915303TOPLAM GİDERLER75.648,83 % 0,25660179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.481.021,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834369BIST