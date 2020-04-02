***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00278949Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti805,18 % 0,00228043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.779,98 % 0,03336329Fon Yönetim Ücreti176.075,09 % 0,49868038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,11 % 0,00007395Gecelik Ters Repo Komisyonu12.546,77 % 0,035535Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00075931Türev Araçlar Komisyonu32.932,86 % 0,09327254Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.522,67 % 0,01280912TOPLAM GİDERLER239.941,68 % 0,67956352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.308.204,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834370BIST