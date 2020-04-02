***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00003926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.886,86 % 0,0001948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri406.852,85 % 0,01621832Fon Yönetim Ücreti14.906.870,89 % 0,59423064Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.709,75 % 0,00094514Gecelik Ters Repo Komisyonu153.970,42 % 0,0061377Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.026,15 % 0,00031995Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001069Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler250.961,05 % 0,01000403TOPLAM GİDERLER15.756.530,99 % 0,62810053DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.508.600.174 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834374BIST