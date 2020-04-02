***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 18:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,39 % 0,00082014
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0687
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1199
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 342,98
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|THYAO
|9,00
|410.716.348
|% 0,11
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ODAS
|1,36
|154.563.476
|% -2,86
|
|BNTAS
|2,66
|59.012.695
|% 1,14
|
|MTRYO
|2,82
|32.221.697
|% -9,90
|
|PGSUS
|33,94
|315.992.965
|% -5,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1702
|8,2112
|% -1,15
|
|Frank
|6,7824
|6,8232
|% -1,92
|
|Riyal
|1,7548
|1,7636
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|20,01
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,43
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|5,71
|
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