***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.04.2020 18:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
492,53 % 0,00029172
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.539,69 % 0,00150422
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.539,94 % 0,01512695
Fon Yönetim Ücreti
798.938,74 % 0,47320034
Hisse Senedi Komisyonu
117.129,81 % 0,06937436
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
393,17 % 0,00023287
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.620,51 % 0,01221324
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00015879
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6332
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0692
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1121
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 342,84
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1702
|8,2112
|% -1,15
|
|Frank
|6,7824
|6,8232
|% -1,92
|
|Riyal
|1,7548
|1,7636
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|17,13
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,41
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|5,00
|
Seans Raporu
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17:57ICBCT
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 97 kaybederek (% -0.03 ) 84, 308
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17:55
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17:55
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