***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri492,53 % 0,00029172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.539,69 % 0,00150422Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.539,94 % 0,01512695Fon Yönetim Ücreti798.938,74 % 0,47320034Hisse Senedi Komisyonu117.129,81 % 0,06937436Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu393,17 % 0,00023287Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.620,51 % 0,01221324Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00015879Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0