***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00155167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.124,03 % 0,00177083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.920,62 % 0,01090296Fon Yönetim Ücreti79.711,57 % 0,12558006Hisse Senedi Komisyonu1.997,03 % 0,00314618Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.366,85 % 0,01160596Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00042237Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.889,53 % 0,01400484TOPLAM GİDERLER107.262,65 % 0,16898488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.474.701,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834391BIST