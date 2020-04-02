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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

02.04.2020 17:24
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
24,66 % 0,00016073
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.261,5 % 0,00822249
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.057,46 % 0,00689255
Fon Yönetim Ücreti
44.345,32 % 0,28904381
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10,77 % 0,0000702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,18 % 0,00021627
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00174748
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.559,66 % 0,01668392
TOPLAM GİDERLER
49.560,65 % 0,32303745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.342.075,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834353


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DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1886 8,2297 % -0,93  
Frank 6,7839 6,8248 % -1,89  
Riyal 1,7565 1,7653 % -1,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.619 26,90  
Altın Gr. 344 344 1,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,50 0,53  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,07  
B. Petrol 29,89 29,89 5,15  
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