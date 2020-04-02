***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri24,66 % 0,00016073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.261,5 % 0,00822249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.057,46 % 0,00689255Fon Yönetim Ücreti44.345,32 % 0,28904381Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,77 % 0,0000702Gecelik Ters Repo Komisyonu33,18 % 0,00021627Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00174748Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.559,66 % 0,01668392TOPLAM GİDERLER49.560,65 % 0,32303745DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.342.075,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834353BIST