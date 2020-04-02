***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri984,92 % 0,00152982Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.135,35 % 0,00176347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.422,05 % 0,00686851Fon Yönetim Ücreti153.319,15 % 0,23814162Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34,42 % 0,00005346Gecelik Ters Repo Komisyonu129,01 % 0,00020038Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00041642Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.279,27 % 0,00819998TOPLAM GİDERLER165.572,27 % 0,25717367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.381.500,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834387BIST