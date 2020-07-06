***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00098008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.928,07 % 0,00088446Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.243,37 % 0,0322227Fon Yönetim Ücreti2.174.181,34 % 0,99736082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.909,71 % 0,00408715Gecelik Ters Repo Komisyonu12.025,67 % 0,00551653Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu370,22 % 0,00016983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00034717Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.421,7 % 0,01854262TOPLAM GİDERLER2.310.973,4 % 1,06011136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.993.457,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854981BIST