***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 Giderleri2.136,52 % 0,00146439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.353,46 % 0,00298391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.232,59 % 0,03717156Fon Yönetim Ücreti1.455.130,16 % 0,99736084Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu213,12 % 0,00014607Gecelik Ters Repo Komisyonu75.125,07 % 0,05149148Vadeli Ters Repo Komisyonu288,75 % 0,00019791Borsa Para Piyasası Komisyonu110,25 % 0,00007557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000835Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00051872Türev Araçlar Komisyonu176.105,09 % 0,1207042Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.168,62 % 0,05083592TOPLAM GİDERLER1.842.632,61 % 1,26295892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.898.064,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854987BIST