***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.068,4 % 0,00233868
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.692,9 % 0,00370568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.389,3 % 0,0314975
Fon Yönetim Ücreti
764.932,62 % 1,67440145
Hisse Senedi Komisyonu
95.574,05 % 0,20920709
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
106,95 % 0,00023411
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.413,44 % 0,01403872
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0016566
Türev Araçlar Komisyonu
2.825,98 % 0,00618594
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.063,31 % 0,03297288
TOPLAM GİDERLER
902.823,75 % 1,97623863
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.683.944,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854991
BIST
14:53117.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.807,08
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:536,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:537,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7815
En Düşük
7,7068
14:53392,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 392,78
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,78
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|24.281.732
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,00
|31.222.682
|% 9,98
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,22
|729.532.704
|% 1,90
|
|ODAS
|2,76
|720.622.908
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,53
|701.681.715
|% 4,22
|
|SISE
|5,99
|659.319.984
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|570.790.089
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|570.790.089
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|720.622.908
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,22
|729.532.704
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|336.110.487
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,06
|385.938.154
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5670
|8,6099
|% 0,34
|
|Frank
|7,2705
|7,3143
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
Seans Raporu
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15:09HURGZ
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