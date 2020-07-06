***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00233868Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.692,9 % 0,00370568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.389,3 % 0,0314975Fon Yönetim Ücreti764.932,62 % 1,67440145Hisse Senedi Komisyonu95.574,05 % 0,20920709Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu106,95 % 0,00023411Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.413,44 % 0,01403872Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0016566Türev Araçlar Komisyonu2.825,98 % 0,00618594Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.063,31 % 0,03297288TOPLAM GİDERLER902.823,75 % 1,97623863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.683.944,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854991BIST