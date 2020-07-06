***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00002909
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.510,65 % 0,0000478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.189.570,67 % 0,02981111
Fon Yönetim Ücreti
52.133.528,15 % 0,70980058
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.824,99 % 0,000161
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.712.173,01 % 0,06415647
Vadeli Ters Repo Komisyonu
866,25 % 0,00001179
Borsa Para Piyasası Komisyonu
150.880,34 % 0,00205424
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0000103
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.102.335,52 % 0,01500835
TOPLAM GİDERLER
60.307.582,9 % 0,82109074
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.344.813.404 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854992
BIST
15:06117.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.905,56
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:066,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:067,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
15:06392,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,51
|Açılış
|: 392,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.596.345
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.467
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.576.024
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|744.108.513
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|736.342.497
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,54
|730.544.085
|% 4,28
|
|SISE
|5,99
|662.610.380
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,82
|574.125.467
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|574.125.467
|% 8,33
|
|ODAS
|2,76
|736.342.497
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|744.108.513
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,69
|338.039.814
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|389.615.624
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5603
|8,6032
|% 0,26
|
|Frank
|7,2734
|7,3172
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-4,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|
Seans Raporu
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15:16NTHOL
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Endeks 117, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 024.00 milyon TL de
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15:14AKSUE
Yüzde 6.40 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 145, 839 adet işlem
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15:13AFYON
Yüzde 7.87 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 474, 640 adet işlem