***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00002909Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.510,65 % 0,0000478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.189.570,67 % 0,02981111Fon Yönetim Ücreti52.133.528,15 % 0,70980058Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.824,99 % 0,000161Gecelik Ters Repo Komisyonu4.712.173,01 % 0,06415647Vadeli Ters Repo Komisyonu866,25 % 0,00001179Borsa Para Piyasası Komisyonu150.880,34 % 0,00205424Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0000103Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.102.335,52 % 0,01500835TOPLAM GİDERLER60.307.582,9 % 0,82109074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.344.813.404 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854992BIST