***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00747776Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.754,65 % 0,00614122Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.099,8 % 0,14734806Fon Yönetim Ücreti421.203,9 % 1,47420128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.782,86 % 0,00623996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu126,03 % 0,0004411Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu164.204,85 % 0,57471215Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00264878Türev Araçlar Komisyonu3.961,4 % 0,01386478Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.739,73 % 0,39458574TOPLAM GİDERLER750.766,54 % 2,62766085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.571.668,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854993BIST