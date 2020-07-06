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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00747776
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.754,65 % 0,00614122
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.099,8 % 0,14734806
Fon Yönetim Ücreti
421.203,9 % 1,47420128
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.782,86 % 0,00623996
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126,03 % 0,0004411
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
164.204,85 % 0,57471215
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00264878
Türev Araçlar Komisyonu
3.961,4 % 0,01386478
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
112.739,73 % 0,39458574
TOPLAM GİDERLER
750.766,54 % 2,62766085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.571.668,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854993


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 25.425.828 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.094.439 % 10,00  
PKENT 189,20 2.726.634 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 688,90 31.385.305 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5617 8,6047 % 0,28  
Frank 7,2719 7,3157 % 0,66  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 392 393 0,44  
Cumhuriyet 2.544 2.563 8,70  
Tam 2.619 2.630 9,00  
Yarım 1.272 1.286 4,40  
Çeyrek 636 644 2,20  
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