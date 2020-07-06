***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00407296
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.754,65 % 0,00334498
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.818,65 % 0,06637659
Fon Yönetim Ücreti
391.428,61 % 0,74620061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.444,49 % 0,00656641
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10,8 % 0,00002059
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00144273
Türev Araçlar Komisyonu
10.314,9 % 0,01966383
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
173.200,94 % 0,33018191
TOPLAM GİDERLER
617.866,36 % 1,17787061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.456.216,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854998
BIST
15:10117.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.961,31
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:106,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:107,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7857
En Düşük
7,7068
15:10392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,93
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.596.345
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.467
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.576.024
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|744.108.513
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|736.342.497
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,54
|730.544.085
|% 4,28
|
|SISE
|5,99
|662.610.380
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,82
|574.125.467
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|574.125.467
|% 8,33
|
|ODAS
|2,76
|736.342.497
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|744.108.513
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,69
|338.039.814
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|389.615.624
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5603
|8,6032
|% 0,26
|
|Frank
|7,2734
|7,3172
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,19
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.645
|1,00
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,50
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|
Seans Raporu
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15:21NTHOL
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 801, 982 adet işlem
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15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1837, 41 artarak (% 1.39 ) 133, 883
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15:20XU100
Endeks 117, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 13, 105.00 milyon TL de
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15:19DOBUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 403 adet işlem
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15:18MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 423 adet işlem