***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00407296Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.754,65 % 0,00334498Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.818,65 % 0,06637659Fon Yönetim Ücreti391.428,61 % 0,74620061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.444,49 % 0,00656641Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10,8 % 0,00002059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00144273Türev Araçlar Komisyonu10.314,9 % 0,01966383Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.200,94 % 0,33018191TOPLAM GİDERLER617.866,36 % 1,17787061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.456.216,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854998BIST