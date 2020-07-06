***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00199569Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.598,05 % 0,00429496Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.541,43 % 0,04534172Fon Yönetim Ücreti935.249,76 % 0,8736008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.274 % 0,00119002Gecelik Ters Repo Komisyonu10.974,1 % 0,01025072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00070691Türev Araçlar Komisyonu2.009,74 % 0,00187726Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.704,18 % 0,02868025TOPLAM GİDERLER1.036.244,58 % 0,96793833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.056.880,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855000BIST