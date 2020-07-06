***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00199569
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.598,05 % 0,00429496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.541,43 % 0,04534172
Fon Yönetim Ücreti
935.249,76 % 0,8736008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.274 % 0,00119002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.974,1 % 0,01025072
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00070691
Türev Araçlar Komisyonu
2.009,74 % 0,00187726
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.704,18 % 0,02868025
TOPLAM GİDERLER
1.036.244,58 % 0,96793833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.056.880,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855000
BIST
15:04117.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.895,51
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:046,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:047,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
15:04392,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,44
|Açılış
|: 392,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.436.751
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,41
|434.558.191
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|ODAS
|2,77
|732.784.727
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.408.582
|% 2,22
|
|TKFEN
|17,56
|727.732.227
|% 4,40
|
|SISE
|5,99
|661.911.771
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|572.997.770
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|572.997.770
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|732.784.727
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.408.582
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|337.657.104
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|387.181.615
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5606
|8,6035
|% 0,27
|
|Frank
|7,2727
|7,3165
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|10,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,40
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
Seans Raporu
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15:19DOBUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 403 adet işlem
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15:18MERKO
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15:17AKENR
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15:16NTHOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 508, 269 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 117, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 024.00 milyon TL de