***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00100831Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.894,58 % 0,00089413Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.694,53 % 0,04280224Fon Yönetim Ücreti1.581.139,63 % 0,74620072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.496,4 % 0,00070621Gecelik Ters Repo Komisyonu73.242,72 % 0,03456606Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.888,95 % 0,00089147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00035716Türev Araçlar Komisyonu62.302,39 % 0,0294029Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler128.461,67 % 0,06062601TOPLAM GİDERLER1.944.014,19 % 0,91745521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.891.998,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855001BIST