***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00313638Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti807,18 % 0,00236955Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.341,97 % 0,03035973Fon Yönetim Ücreti322.389,23 % 0,94640082Hisse Senedi Komisyonu47.332,54 % 0,13894867Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu81,72 % 0,0002399Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.695,9 % 0,01965638Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00222165Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.636,69 % 0,1457127TOPLAM GİDERLER439.110,43 % 1,28904577DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.064.766,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855003BIST