***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.586,75 % 0,01738785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri69,85 % 0,00026479Bağımsız Denetim Ücreti1.916,25 % 0,00726429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri692,79 % 0,00262629Fon Yönetim Ücreti73.782,78 % 0,27970215Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu393,94 % 0,00149338Gecelik Ters Repo Komisyonu88,74 % 0,0003364Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00101634Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.496,93 % 0,01325647TOPLAM GİDERLER85.296,13 % 0,32334796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.379.053,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855004BIST