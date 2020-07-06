***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.586,75 % 0,01738785
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
69,85 % 0,00026479
Bağımsız Denetim Ücreti
1.916,25 % 0,00726429
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
692,79 % 0,00262629
Fon Yönetim Ücreti
73.782,78 % 0,27970215
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
393,94 % 0,00149338
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88,74 % 0,0003364
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00101634
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.496,93 % 0,01325647
TOPLAM GİDERLER
85.296,13 % 0,32334796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.379.053,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855004
BIST
15:05117.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.899,08
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:056,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:057,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
15:05392,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,44
|Açılış
|: 392,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.537.329
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.467
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.574.646
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,55
|729.564.553
|% 4,34
|
|SISE
|5,99
|662.141.901
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,69
|337.820.826
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|387.493.896
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6045
|% 0,28
|
|Frank
|7,2727
|7,3165
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
Seans Raporu
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15:21NTHOL
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 801, 982 adet işlem
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15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1837, 41 artarak (% 1.39 ) 133, 883
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15:20XU100
Endeks 117, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 13, 105.00 milyon TL de
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15:19DOBUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 403 adet işlem
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15:18MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 423 adet işlem