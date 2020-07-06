***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00107818Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.191,71 % 0,00060139Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.756,35 % 0,04075326Fon Yönetim Ücreti988.181,34 % 0,49868039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.255,6 % 0,00265221Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu187,87 % 0,00009481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00038192Türev Araçlar Komisyonu13.565,57 % 0,00684579Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler305.457,44 % 0,15414745TOPLAM GİDERLER1.397.489,2 % 0,7052354DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.159.253,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855046BIST