***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00107818
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.191,71 % 0,00060139
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.756,35 % 0,04075326
Fon Yönetim Ücreti
988.181,34 % 0,49868039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.255,6 % 0,00265221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
187,87 % 0,00009481
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00038192
Türev Araçlar Komisyonu
13.565,57 % 0,00684579
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
305.457,44 % 0,15414745
TOPLAM GİDERLER
1.397.489,2 % 0,7052354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
198.159.253,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855046
BIST
17:05118.068
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 2.319,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:057,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:05393,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,70
|Açılış
|: 393,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.322.856
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,90
|1.163.213.877
|% 6,42
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|SISE
|6,00
|735.275.144
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|650.084.882
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|386.483.974
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5551
|8,5980
|% 0,20
|
|Frank
|7,2747
|7,3185
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,12
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|19,10
|
|Tam
|2.629
|2.640
|19,60
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,60
|
|Çeyrek
|639
|647
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,11
|